Burdur’da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Burdur’daki bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın, ciddi hasara yol açtı. Yangın, Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın çatısında, nedeni bilinmeyen bir sebeple başladı.

AÇILAN MÜDAHALELER

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çatıda mahsur kalan 1 kişiyi merdiven yardımıyla başarıyla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın söndürüldü fakat yangın, çatıda önemli hasarlar meydana getirdi.