Burdur’da Araç Kaza Geçirdi, 10 Yaralı

KAZA ANI VE SONRASI

Burdur’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, kontrolünü kaybettikten sonra önce bir polis aracına, ardından karşı şeritteki bir otomobile çarptı. Bu kazada, 3’ü polis toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Necati Bey Mahallesi Manastır Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheli araçları durdurmak amacıyla uygulama yapıyordu. Bu esnada 15 NS 906 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y. (31) bulunan otomobil, takip sırasında ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek, bu kez Bayram K. (37) yönetimindeki ve Ayşenur K. (34), Ayşe Ceren K. (11) ile İbrahim Erdem K. (13) bulunan 46 ABS 138 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Kazanın sonucunda, 3’ü polis memuru olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hemen olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün tespiti için bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.