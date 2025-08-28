Burdur’da Araçla Kaçan Sürücü Çarptı

KAZA DETAYLARI VE SÜRECİ

Burdur’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce polis aracına çarptı, ardından karşı şeritten gelen bir araca çarparak kaza yaptı. Bu kazada 3’ü polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay, Burdur kent merkezinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden 15 NP 906 plakalı otomobil, polis tarafından takibe alındı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE KAZA ANI

Otomobilin sürücüsü M.Y. (26), polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp Burdur-Antalya yoluna yöneldi. Takip eden polis ekibinin aracıyla çarpıştıktan sonra refüjü aşarak karşı şeritten gelen B.K. (37) idaresindeki 46 ABS 138 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından birçok sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda, sürücüler ve araçlarda bulunan M.Y. (31), İ.G. (30), A.K. (34), İ.E.K. (13) ve A.C.K. (11) ile ekipteki komiser ve 2 polis memuru yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılmaları sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VALİ’DEN İNCELEME VE ADLİ İŞLEM

Burdur’un Valisi Tülay Baydar Bilgihan, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Polisten kaçan sürücü M.Y. hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ ve ‘Dur ihtarına uymama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca, sürücüye trafik cezası da uygulandı.