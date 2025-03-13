Burdur’da Araçta Bulunan Uyuşturucuya Gözaltı

EMNİYET EKİPLERİNDEN BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Burdur’da, emniyet güçlerinin sürdürdüğü etkili çalışmalar sonucunda, bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin tespitine yönelik 10 Mart’ta düzenlediği uygulama sırasında durdurulan araçta gerçekleştirilen aramalarda E.A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Gözaltına alınan şahıs üzerinde ve aracında gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, uyuşturucu madde bulunmasıyla birlikte şüpheli emniyet görevleri tarafından işleme alındı. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen E.A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında toplamda; 266,39 gram skunk, 14,4 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Bu tür operasyonlar, madde ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.