Burdur’da Aranan Kişi İçin Çalışmalar Sürüyor

Burdur’da kaybolan 63 yaşındaki kişinin aranma çalışmaları yoğun bir şekilde ilerliyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen Hilmi Güleşir’i bulmak amacıyla dalgıç polislerin gölde gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Ekipler, çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık bölgede sürdürüyor.

KAYIP İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Burdur’un Kuruçay köyünde ikamet eden Hilmi Güleşir, dün akşam saat 22.00 civarlarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunmasıyla arama ekipleri devreye girdi. Yapılan incelemelerde, Güleşir’in gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajında bulunan bir işletmeden alışveriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CEKET BULUNDU, GÖLDE ARAMA YAPILDI

Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette detaylı incelemeler yaparken, göl çevresinde polis, göl yüzeyinde de AFAD ekipleri termal dron kameralarla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Dalgıç polislerin Burdur Gölü’ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine Antalya’dan bölgeye dalgıçlar sevk edildi.

DALGIÇ POLİS ARAMALARI TAMAMLANDI

Yaklaşık 2 saat süren dalgıç polisler, su altındaki aramalarda herhangi bir sonuç elde edemezken, bu çalışmalar sona erdi. Ekipler halen Güleşir’i bulmak için göl kenarındaki ormanlık alanda arama faaliyetlerine devam ediyor.