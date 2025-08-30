Burdur’da Bayrağı Direğe Astı

BAYRAK SEVDASINA DİKKAT ÇEKİYOR

Burdur’da temizlik işçisi Ogün Zengin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını duyarlılık göstererek bir aydınlatma direğine astı. Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Zengin, Burç Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi’ndeki çöp konteynerini boşaltırken bayrağı fark etti. Zengin, konteynerden alıp çıkardığı bayrağı hemen yakındaki aydınlatma direğine astı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Olayı gören bir vatandaş tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi topladı. Bu görüntüye birçok beğeni ve yorum yapılırken, görüntüyü paylaşan vatandaş “Çöp konteynerine atılmış bayrağımızı özenerek alıp direğe asan Burdur Belediyesi temizlik işçisi kardeşimi kutluyorum. Onu konteynere atan sorumsuzları ise kınıyorum. Bu vatan kuponla alınmadı. O bayrağın kızıl rengi bu vatan için canını veren şehitlerimizin kanıyla boyandı.” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.