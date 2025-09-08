Burdur’da Beytullah Soylu cinayeti süreci devam ediyor. Sanıkların tutukluluğu sürüyor ve duruşma ertelendi. Anne Sevim Soylu, “Ben çocuğumun sesi” dedi

Burdur’da halasının oğlu tarafından öldürülen Beytullah Soylu cinayetinin ikinci duruşmasında sanıkların tutukluğunun devamına karar verildi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. 24 yaşındaki gencin annesi Sevim Soylu, “Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım, konuşamadığı sesiyim” dedi. Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 civarında Bucak ilçesi Yıldırım Caddesi ile 811 Sokak kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu’nun (24) kullandığı ve yolcu olarak Durmuş S., Özcan S. (20) ile Bekir Ö.’nün (18) bulunduğu 15 ACV 879 plakalı otomobilin önü, Onur A. (24) tarafından 07 AFZ 189 plakalı otomobil ile kesildi. Araç içinde oturduğu yerden Beytullah Soylu’nun aracına doğru tüfekle ateş eden Onur A., olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Beytullah göğsünden vurularak bilincini kaybetti. Otomobil, yokuş aşağı kayarak park halinde başka bir araca çarparak durabildi. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, durumu ağır olan Beytullah Soylu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY SONRASI GÖZALTILAR

Cinayet sonrasında kaçan Onur A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfekle birlikte bir evde yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.’nın saklanmasına yardım ettiği öne sürülen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A., tutuklanırken, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. ev hapsi cezası aldı. Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

DAVA SÜRECİ VE SAVCILIK İDDİANAMESİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında Beytullah Soylu’ya yönelik eylemlerinden “kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası”, Bekir Ö. ve Özcan S. hakkında “olası kasıtla silahla yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme heyeti, Onur A. ve Şerife A.’nın tutukluluk hallerinin devam etmesine, Erkan A. ve Beytullah T.’nin ise ev hapsinin kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Olayla ilgili davanın ikinci duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada, tutuklu sanık Onur A. ve eşi Şerife A. ile tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından savcılığın talebi doğrultusunda Onur A. ve Şerife A.’nın tutukluluk halinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T.’nin adli kontrol şartının devam etmesini istedi. Sanık avukatları, Onur A. ve Şerife A.’nın tahliyesini talep etti. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Onur A., tanıkların ifadelerini yalanladı ve eşinin kendisine silah vermediğini belirtti. Şerife A. da tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Onur A. ve Şerife A.’nın tutukluluk hallerinin devamına karar vermekle beraber, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SEVİM SOYLU’NUN AÇIKLAMALARI

Dava sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Beytullah Soylu’nun annesi Sevim Soylu, “Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım. Konuşamadığı sesiyim. Biz doğruyu söylüyoruz. Nefesimin son damlasına kadar çocuklarımın arkasındayım. Haklı olduğumu bir gün ortaya çıkaracağım. Bu savaşı kazanacağım ve cezayı alacaklar. Biz ağırlaştırılmış müebbet aldırana kadar davamızın arkasındayız. Bilerek ve isteyerek öldürdü. İkinci mahkemeye katıldık ve hiçbirinde pişmanlık yoktu. Suçlu olduğunu biliyor ve tahliyesini bile talep edemedi” şeklinde konuştu.