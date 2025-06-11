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Burdur’da Bıçaklanan Kadın Öldürüldü

KADIN CINAYETI OLAYI

Burdur’da bir kadın evinde bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili olarak iki kadın gözaltına alındı. Bağlar Mahallesi 14036 Sokak’ta yaşayan 35 yaşındaki Özge Bedir ile evine gelen 22 yaşındaki Tülay A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma, kavgaya dönüşürken, Tülay A, Bedir’i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Özge Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bedir’in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Tülay A’yı ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen 22 yaşındaki Seray Ö’yü gözaltına aldı. Yaralı olduğu belirlenen Tülay A, Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmekte. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Özge Bedir’in ayrıca iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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