Burdur’da Cinayet İşlenen Mekan Kapatıldı

Olayın Mekanı Kapatıldı

Burdur Valiliği, Hüseyin Mete’nin (42) husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla 7 el ateş edilerek öldürüldüğü olayın yaşandığı mekanın kapatıldığını duyurdu. Şüpheli Ramazan Uçar’ın 5 suç kaydı bulunduğu ve cinayet silahının toprağa gömülü halde ele geçirildiği belirtildi. Olay, 31 Ekim tarihinde saat 21.00 sularında Sinan Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. Husumetli olan Ramazan Uçar, aynı mekanda Hüseyin Mete ile karşılaştı. Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Mete’ye 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken mekan içerisindeki diğer kişiler panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Hüseyin Mete’nin sırt, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğu tespit edildi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Mete’nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Ramazan Uçar, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Mete’nin cenazesi ise geçtiğimiz gün merkez Askeriye köyünde toprağa verildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde Hüseyin Mete’nin bir kadınla sohbet ederken, arka tarafta oturan Ramazan Uçar’ın tabancasını çıkardığı ve ateş ettiği gözler önüne serildi. Uçar’ın peş peşe 7 el ateş ettiği, Mete’nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve kısa bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay anında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar’ı durdurma çabası ve diğerlerinin kaçma girişimleri de görüntülerde yer aldı.

Valilikten Açıklama Geldi

Burdur Valiliği, bugün bir açıklama yaparak tutuklanan Ramazan Uçar’ın toplamda 5 suç kaydının bulunduğunu ve olayın yaşandığı mekanın kapatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “31.10.2024 günü 21.15 sıralarında Burdur ili Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi’nde bulunan bir birahanede H.E. isimli şahıs, şahsi husumetten kaynaklı olarak R.U. tarafından sırt, baş, omuz ve göğüs bölgelerinden silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış ve suç aleti tabanca (Şüpheliye ait bulundurma ruhsatlı tabanca, fişek yatağında 1 ve şarjör içerisinde 6 adet fişek ile) toprağa gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Olay Yeri İnceleme ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahsın farklı nitelikte toplam 5 olaydan suç kaydı bulunmaktadır. Şüpheli, olayın gerçekleşmesini müteakip emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Olayın meydana geldiği iş yeri kapatılmıştır.”