Burdur’da Çırkıcak Dağı Yangını Sürüyor

YANGIN ÇIKTI

Burdur’un Altınyayla ilçesindeki Çırkıcak Dağı’nda bir çalılık alanda yangın meydana geldi. Yangın, sabah saatlerinde bölgedeki 1 dekarlık alanda başladı. Edinilen bilgilere göre, çevredeki yerleşim alanlarından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ancak dağlık bir alan olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması oldukça zorlaştı. Sonunda bölgeye ulaşan ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için gerekli önlemleri alarak müdahaleye başladı. Yangınla ilgili müdahaleler devam ediyor.

Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonunda 139 Yakalandı

Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonlarında Ağustos ayında 139 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk altı ay için yüzde 58,5 zam talep etti. Genel Başkan, metal işçilerinin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekti.

