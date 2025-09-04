Burdur’da Çırkıcak Dağı Yangını Sürüyor

YANGIN ÇIKTI

Burdur’un Altınyayla ilçesindeki Çırkıcak Dağı’nda bir çalılık alanda yangın meydana geldi. Yangın, sabah saatlerinde bölgedeki 1 dekarlık alanda başladı. Edinilen bilgilere göre, çevredeki yerleşim alanlarından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ancak dağlık bir alan olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması oldukça zorlaştı. Sonunda bölgeye ulaşan ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için gerekli önlemleri alarak müdahaleye başladı. Yangınla ilgili müdahaleler devam ediyor.