Burdur’da Doğa Festivali Gerçekleşti

DOĞA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Burdur’da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri çerçevesinde gül hasadı, Lavanta – Gül Tanıtım Merkezi’nin açılışı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri yapıldı. Burdur Valiliğince organize edilen festivalde katılımcılar, Karakent Köyü’ndeki Lisinia’da Burdur Gölü manzarasında gül toplayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Gül hasadının ardından katılımcılar, gül yağı üretim merkezine yönelerek burada üretim süreci hakkında bilgilendirildi.

VALİ BİLGİHAN’DAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın katılımıyla Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi açıldı. Vali Bilgihan, burada Kadir Ergin ve Elif Karaaslan çiftinin nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Festival kapsamında Karakent Köyü’nde Doğa Okulu etkinlikleri düzenlendi. Çocuk ve gençler için çeşitli etkinliklerin yanı sıra üreticilerin stantlarının bulunduğu festival alanında folklor gösterileri ve yerel sanatçıların müzik dinletileri sahne aldı.

DOĞA FESTİVALİ’NİN GELECEĞİ

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Doğa Festivali’nin gelecekte ulusal ve uluslararası düzeye ulaşması gerektiğini ifade etti. Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Bilgihan, festivalin zengin kültürel örnekler sunmasını istediklerini belirtti. Doğa, tarih ve kültürdeki sevgi, zarafet, birlik ve beraberlik vurgusunu yapan Bilgihan, “Burdur bölgesi 100’den fazla folklorik eseriyle ve kültürel ögeleriyle çok zengin bir bölge. Herkesi Burdur’u keşfetmeye davet ediyoruz. Bu ay, doğayla keşfedelim, doğayı tanıyalım, Burdur’u tanıyalım diyoruz,” dedi. DoğaFest etkinlikleri, yarın Salda Gölü Halk Plajı’nda spor etkinlikleri ve triatlon ile sona erecek.