Haberler

Burdur’da Doğa Festivali Yapıldı

DOĞA FESTİVALİ BAŞLIYOR

Burdur’da gerçekleştirilen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü ve su sporları yapılıyor. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen festivalin ilk günü, Bucak ilçesi Karacören Barajı yakınlarındaki, özel izinle giriş yapılan ve sadece Muğla ile Burdur’da bulunan Sığla Ormanı’nın 900 metrelik parkurunda yapılan doğa yürüyüşüyle başladı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BURDUR’UN DOĞAL ZENGİNLİĞİ

Burdur’un ve Anadolu’nun büyük bir doğal zenginliğe sahip olduğunu belirten Bilgihan, “Anadolu’daki her bitkinin, her ağacın yaşama katkısı var, korumak için mücadele etmemiz lazım” dedi. Bu zenginliğin doğa tutkunlarıyla paylaşıldığını ifade eden Vali, Sığla Ormanı’nın, hem kuş hem de bitki çeşitliliği yönünden önemli bir yer olduğunu vurguladı. “Bu doğayı izlemek, paylaşmak ve görmeyenlere bu duyguyu yaşatmak için buradayız” diye ekledi.

SU SPORLARI ETKİNLİĞİ

Doğa yürüyüşünün sonrasında, Karacaören Barajı’nda su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi. Yelken, kürek sörfü ve kano gibi sporların yapıldığı etkinlikte, sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi. Festivalin programı, Sagalassos Antik Kenti’nde Bihter Türkan Ergül’ün “Sagalassos’ta Antik Çağda Tütsü Kültü” başlıklı söyleşisi ile devam etti. Festival yarın Lisinia gül hasadı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri ile sürdürülecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’te Kaya Parçaları Yolu Kapadı

Karabük'teki Şenler köyü mevkisinde toprak kayması sonucu köy yolunda kapanma yaşandı. İl Özel İdare, yolda temizlik çalışmaları yürütmeye başladı. Alternatif güzergah olarak başka bir köy kullanılıyor.
Haberler

Yemen’de On Binlerce Kişi, Güvenlik Yok

Yemen'de on binlerce kişi, Gazze'deki saldırılar ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlara karşı büyük gösteriler düzenleyerek Filistin'e destek verdiklerini gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.