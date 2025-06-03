Burdur’da Eğlence Mekanında Kavga

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kargaşa sonucunda 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Yusufça beldesindeki bir eğlence mekanında, hesap konusuyla ilgili olarak 8 müşteri ile çalışanlar arasında bir tartışma başladı. Zamanla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve bu olayda 4 kişi yaralandı.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olaya karışan 9 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.