Burdur’da Fiat Tofaş Devrildi, 5 Yaralı

OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVİLMESİ SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Burdur’un Merkez ilçesine bağlı Karakent köyünde, bir Fiat Tofaş marka otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.15 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Zuhal A. (51) yönetimindeki 09 KT 926 plakalı Fiat Tofaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kaza sonrasında aracın içinde bulunan Zuhal A. ile yolcular Mehmet A. (31), Sevda A. (32), Göktürk Musa A. (4) ve Sıddıka Y. (79) yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde görevlendirildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.