Burdur’da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti

BURDUR’DA FIDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Burdur’da orman haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Burdur Valiliği koordinesinde yapıldı. 0,5 hektarlık alanda bin 600 fidan toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Burdur ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamına alındı. Merkez Büğdüz köyü Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu yolu üzerinde 5 dönümlük arazide alıç, ahlat, badem, kuş kirazı, ıhlamur, mahlep ve zerdali gibi meyveli ve çiçekli türlerden fidanlar dikildi.

ORMANLAR GELECEK NESİLLERİN EMANETİDİR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, ormanların doğal kaynak olmanın ötesinde insan hayatının sürdürülebilirliği açısından hayati bir önemi olduğunu vurguladı. “Atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerimizin emaneti olan ormanlarımızı, esas sahiplerine ulaştırabilmemiz için korumak, geliştirmek zorundayız” ifadelerine yer verdi. Karataş ayrıca, “Ormancılar olarak ülkemizin orman varlığını korurken, orman temelli kalkınma projeleriyle kırsal ekonomiyi destekliyoruz” diyerek etkinliğin önemini dile getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise iklim değişikliğinin dünya çapında bir tehdit olduğuna dikkat çekti. “Orman Haftası etkinliklerini ilkbaharda doğanın canlandığı, sonbaharda yapraklarını döktüğü her zaman sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin insanlığın karşısındaki en büyük tehditlerden biri olduğunu belirten Bilgihan, etkinliğin çevre bilinci için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Fidanlarımız tutsun; ağaçlar, ormanlar oluştursun” diyerek katılımcıları teşvik etti.

FIDAN DİKİMİNE DESTEK ARTIRILACAK

Konuşmaların ardından katılımcılara fidan dikim süreci hakkında bilgi verildi. Protokol üyeleri ve gönüllüler, bin 600 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğin sonunda Burdur Valisi Bilgihan, öğrencilere fidan dağıtarak, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarına desteğin önemine dikkat çekti. Etkinliğe, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın yanı sıra protokol üyeleri, gaziler, orman gönüllüleri, emniyet ve jandarma personeli, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı.