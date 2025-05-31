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Burdur’da Fuhuş Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

FUHUŞ OPERASYONU DETAYLARI

Burdur’un Gölhisar ilçesinde gerçekleştirilen bir fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı ve fuhuşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fuhuşla mücadelenin temeli olan projeli çalışma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarının işlendiğini tespit etti.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Bu tespit üzerine 27 Mayıs günü birçok adrese eş zamanlı ve planlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda suça ait birçok belge, farklı dijital materyaller ve bir adet pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ile bir bıçak ele geçirildi. Ayrıca, birçok farklı kişiye ait kredi kartları da bulundu. Suçtan elde edilen nakit para ve ziynet eşyalarının yanı sıra, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan bir aparat ile şüpheli bir miktar esrar da ele geçirilmiş durumda.

KURTARILAN KADINLAR VE ŞÜPHELİLER

Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak koruma altına alındı. Suçla bağlantılı olarak 10 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme” suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. 30 Mayıs tarihinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı. Ancak 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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