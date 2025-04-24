Burdur’da Gece Ateş Açıldı, Kaçtılar

GECENİN ORTASINDA ATEŞ AÇILDI

Burdur’da gece saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler, sokak ortasında rastgele havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yetkililer, olayın ardından şahısları yakalamak için harekete geçti. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAY YERİNDE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir araç ile seyir halindeki kimliği belirsiz şahıslar, cadde üzerinde havaya ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durum hakkında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, buldukları kovanları incelenmek üzere toplarken, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimliklerini belirleme ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor.