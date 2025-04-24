Burdur’da Gece Havaya Ateş Açıldı

GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞEN SILAHLI SALDIRI

Burdur’da, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, sokak ortasında rastgele havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulundu ve güvenlik güçleri, bu şahısları yakalamak amacıyla çalışmalarına başladı. Olay, saat 00.30 civarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi’nde gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPTI

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir aracın cadde üzerinde seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şahıslar, havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, kovanları toplayarak incelenmek üzere götürdü. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından olayla ilgili şahısları tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.