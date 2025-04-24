Burdur’da Gece Silah Sesleri Yükseldi

GECE SAATLERİNDE RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Burdur’da gece saatlerinde, kimliği belirlenemeyen kişiler sokak ortasında havaya rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtılar. Ekipler, olay yerinde buldukları 7 adet boş kovanla şahısları yakalamak için harekete geçti. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde gerçekleşti.

HIZLA OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde seyir halindeki kimliği belirsiz şahıslar, havaya rastgele ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, caddede 7 adet boş kovan tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZİ SÜRECEKLER

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmaları sonrasında, boş kovanlar incelemek üzere toplandı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şahısları tespit edebilmek için çalışmalarına başladı. Bu olayın hemen ardından, yetkililer yetkililer alan için güvenlik önlemlerini artırdı.