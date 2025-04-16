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BurduR’da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Burdu’da motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili şüpheli, jandarma ve polis güçlerinin ortak operasyonu sonucunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Nisan tarihleri arasında gece saatlerinde Yeni Mahalle’de gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Park halindeki iki motosikleti çalan kişinin R.D. olduğu tespit edildi. R.D., Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleriyle yapılan koordineli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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