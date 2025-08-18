Burdur’da İnşaat Ateşi Panik Yarattı

İŞÇİLERİN ATEŞ YAKTIĞI OLAYDA PATRONLAMA KAYGISI

Burdur’daki bir okul inşaatında çalışan işçiler, temizlik amacıyla ateş yaktı. Bu durum, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesini gerektirdi. Olay, Burdur merkez Emek Mahallesi’nde yer alan Engelliler Okulu inşaatında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, işçiler inşaat atıklarını ve çöpleri yok etmek için ateş yaktı.

PATLAYAN TÜPLER SEBEBİYLE PANİK

Ateşin yakıldığı yığının içinde yer alan montajda kullanılan poliüretan köpük içerikli tüplerin patlaması, çevrede yaşayan vatandaşlarda korku yarattı. Panikleyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

ATEŞ KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, olay yerine geldiklerinde ateşi söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili işçiler hakkında tutanak tuttu. Olay sonrası ekipler normal görevlerine döndü.