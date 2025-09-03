Haberler

Burdur’da İşçilerin Tehlikeli Cam Balkon Mesaisi

TEHLİKELİ ÇALIŞMA ANLARI

Burdur’da bir apartmanın 4. katındaki daireye cam balkon takan işçilerin riskli çalışma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında gerçekleşti.

CAMIL BALKON İÇİN RİSKLİ ADIMLAR

Edinilen bilgilere göre, balkonun demirlerine çıkarak cam balkon montajı yapan işçilerin bu durumu izleyenleri tedirgin ettiği bildiriliyor. Güvenlik önlemleri alınmadan yapılan çalışmanın görüntüleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

