Burdur’da Kavga, 1 Kişi Bıçaklandı

GECE KAVGA SONUCU BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Burdur’da geç saatlerde bir alkollü mekan önünde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu kavga sonucunda bir kişi bıçaklandı. Olay, Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde saat 22:45 sularında gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, alkollü mekandan çıkan Ş.T. (59) ve A.S. (25) cadde üzerinde karşılaştıkları A.Ç. (24), Ş.A. ve F.S. ile münakaşaya başladılar. İki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, A.Ç. Ş.T.’yi belinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yere yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir kamyonetle kaçan A.Ç., kaçarken park halinde bulunan iki araca çarpma suçunu işledi. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla, failler kısa süre içinde yakalandı ve gözaltına alındı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan Ş.T., burada yapılan müdahalelerin ardından başına aldığı darbeler sebebiyle Bucak Devlet Hastanesi’nin nöroloji servisine sevk edildi. Kavgaya karışan tarafların emniyetteki işlemleri devam ediyor.