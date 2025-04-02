Burdur’da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları

GÖLDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Burdur’da kaybolan yaşlı adamı bulmak için iş başında 14 dalgıç polis ve yaklaşık 50 polis ekipleri seferber oldu. Hilmi Güleşir, 30 Mart akşamı evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Antalya, İzmir ve Konya’dan gelen dalgıç polisler, Güleşir’in en son görüldüğü Burdur Gölü’nde botlar ve su altı sonar cihazı ile tarama yapıyor.

HİLMİ GÜLEŞİR’İN KAYBOLUŞU VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Burdur’da 30 Mart akşamı saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir’i bulmak için ekipler arama başlattı. İlk belirtilere göre, Güleşir’in kaybolduğu gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı yakınındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı tespit edildi. Çalışmalar artırılarak bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ertesi sabah, göl iskeleyi altında bir ceket bulundu ve olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İncelemeler yapıldı, göl çevresinde polis ekipleri, AFAD ise termal dron kameraları ile tarama gerçekleştirdi.

DALGİÇ POLİSLERİN GÖLDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Gölde arama ihtimali değerlendirilen Hilmi Güleşir için Antalya’dan dalgıç polisler bölgeye sevk edildi ancak ilk gün yapılan araştırmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ardından Konya ve İzmir’den dalgıç polisler bölgeye yönlendirildi. Üçüncü günde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler sonar cihazı yardımı ile taramaları sürdürdü ve şüpheli bölgeleri belirleyerek diğer ekiplerin o noktalarda yoğunlaşmasını sağladı. Arama çalışmalarına, 14 dalgıç polis, yaklaşık 50 Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ve AFAD ekipleri katılıyor. Yağışa rağmen çalışmalar durmaksızın devam ediyor.

İKİ ÇOCUK BABA HİLMİ GÜLEŞİR’İ BEKLİYOR

Arama çalışmalarını takip eden Hilmi Güleşir’in oğlu Hüseyin ve kızı Çiğdem, babalarının bir an önce bulunmasını umutla bekliyor. Hüseyin Güleşir, “Babacığım bizi duyuyorsan ne olur çık gel” diyerek duygularını dile getiriyor. Babanın, bir tartışmanın ardından evden ayrıldığını, sonrasında evde olmadığını fark ettiklerini ve karakola başvurduklarını belirtiyor. Arama çalışmalarında göl kenarında bulunan cekettin ardından ekiplerin arama yönlendirmesi yaptığını ve üç gündür dalgıçlarla gölde taramalar yapıldığını aktarıyor.

Çiğdem Koç ise, “Babacığım seni 3-4 gündür arıyoruz. Seni çok seviyoruz. Eğer hayattaysan, bizi duyuyorsan ne olursun çık gel” diyerek duygusal bir çağrı yapıyor. Hilmi Güleşir’in kesin durumunu öğrenmek için çalışmalar gölde ve şehirde durmaksızın devam ediyor.