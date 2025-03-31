Burdur’da Kayıp Adam İçin Aramalar Sürüyor

KAYIP ADAMIN ARANMASI DEVAM EDİYOR

Burdur’da 63 yaşındaki kaybolan adam için arama çalışmaları sürüyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen şahsın bulunması amacıyla dalgıç polisler gölde araştırmalar yaptı, ancak bu aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Ekipler şimdi çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde yaşayan Hilmi Güleşir, dün akşam saat 22.00 civarında evinden ayrıldı. Yakınları kendisine ulaşamayınca durumu polis merkezine bildirdi ve kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde Güleşir’in gece saat 23.00 sularında Burdur Gölü halk plajındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette detaylı incelemeler yaparken, polis ekipleri göl çevresinde araştırmalara devam etti. Ayrıca, AFAD ekipleri termal dron kameraları ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Hilmi Güleşir’in Burdur Gölü’ne girmiş olma ihtimali üzerine Antalya’dan dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık iki saat süren arama işlemlerinde herhangi bir sonuç alınamazken, su altındaki arama çalışmaları tamamlandı. Ekipler, şahsı bulabilmek için çalışmalarını yine göl kenarındaki ormanlık alanda sürdürüyor.