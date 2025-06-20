Burdur’da Kayıp Genç Gölette Ölü Bulundu

BURDUR’DA KAYIP GENÇ BULUNDU

Burdur’da babası tarafından kayıp olarak bildirilen 29 yaşındaki genç, Isparta’da bir gölette ölü olarak bulundu. Burdur Jandarma Komutanlığı’na başvuran C.D., oğlu Veli Demir’e (29) ulaşamadığını ve son olarak kendi aracıyla evden çıktığını kaydetti.

GÖLETTE YAPILAN İNCELEMELER SONUCU CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucu, Veli Demir’in 15 NP 415 plakalı aracının Gönen-Atabey güzergahında bulunan PTS’den geçtiği belirlendi. Baba C.D. ile jandarma ekipleri beraberinde Atabey Göleti ve çevresinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde, 15 NP 415 plakalı aracın gölet kenarında park edilmiş olduğu tespit edildi. Gölet içerisindeki çalışmalarda ise Veli Demir’in cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Demir’in cenazesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.