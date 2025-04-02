Burdur’da Kayıp Hilmi Güleşir Aranıyor

Burdur’da kayboldu

Burdur’da 31 Mart akşamı evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hilmi Güleşir’i arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Antalya, İzmir ve Konya’dan gelen 14 dalgıç polis, Güleşir’in en son görüldüğü Burdur Gölü’nde botlar ve su altı sonar cihazıyla arama yaparken, asayiş ekipleri de her bölgede kaybolan yaşlı adamı araştırıyor. 63 yaşındaki Hilmi Güleşir, 31 Mart akşam saat 22.00 sularında evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekipler, yürütülen araştırmalar sonucunda, Güleşir’in kaybolduğu gece saat 23.00 sıralarında, Burdur Gölü halk plajındaki bir işletmeden alışveriş yaptığını tespit etti. Bu bilgiler ışığında arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

göl çevresinde arama

Ertesi sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunmasıyla birlikte olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceketi inceledikten sonra, polis ekipleri göl çevresinde arama yaparken, AFAD ekipleri termal dron kameralarıyla göl yüzeyinde tarama gerçekleştirdi. Antalya, İzmir ve Konya’dan bölgeye gelen dalgıç polisler, gölde aramaya başladı. İlk gün Antalya’dan gönderilen dalgıç ekipleri, gölde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlayamadı. Bunun üzerine Konya ve İzmir’den de dalgıç polisler bölgeye yönlendirildi. Üçüncü günde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, sonar cihazıyla tarama faaliyetlerini botla sürdürerek, şüpheli bölgeleri belirledi.

aile bekleyişte

Göldeki arama çalışmalarını takip eden Hilmi Güleşir’in oğlu Hüseyin Güleşir ve kızı Çiğdem Koç, babalarının bir an önce bulunmasını umutla bekliyor. Arama bölgesinden babasına seslenen Hüseyin Güleşir, “Babacığım bizi duyuyorsan ne olur çık gel. Bayramın birinci günü akşam saat 21.00 civarında aile içinde yaşadığımız bir tartışmanın ardından babam köyden ayrılıp otostopla şehir merkezindeki evimize dönmeye çalıştı. Daha sonra eve geldiğimizde babamızın evde olmadığını fark ettik ve karakola giderek ihbarda bulunduk. Kendi çabalarımızla ve kolluk kuvvetlerinin yardımlarıyla aramalara başladık. Göl kenarında ceketi bulunduğunda endişelendik ve ekiplerle görüşerek aramaları bu yöne yönlendirdik. Dalgıçlar ve botlarla gölde arama yapılıyor. AFAD, termal kameralarla her yeri denetliyor. Artık umudumuzu kesmek istemiyoruz. Çünkü burada olacağına inanmıyoruz. Bütün polisler burada olmadığını düşünüyor. Biz de babam, eğer bize kızdıysan buralardaysan çık gel artık. Biz senin evlatlarıyız. Kızgın değiliz. Lütfen, bizi duyuyorsan çık gel. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

duygu dolu çağrı

Hilmi Güleşir’in kızı Çiğdem Koç da, “Babacığım seni 3-4 gündür arıyoruz. Seni çok seviyoruz. Eğer hayattaysan, bizi duyuyorsan, ne olursa olsun çık gel. Biz senin evlatların, torunların seni bekliyor. Ailen, eşin, çocukların çok perişan haldeyiz. Bizi görüyorsan, duyuyorsan gel babacım. En azından hayattaysan, ‘hayattayım, beni aramayın’ de. Sadece bir haber gönder bize. Ne olursun, en kısa zamanda gel” şeklinde konuştu. Hilmi Güleşir’i arama çalışmaları gölde ve şehirde aralıksız devam ediyor.