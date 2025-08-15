Burdur’da Kaza, 1 Ölü, 6 Yaralı

KAZA ARAÇLARININ ÇARPISMA ANI

Burdur’da yol çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda yaşanan bir trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Burdur-Fethiye Karayolu üzerindeki Kuş Gözlem Evi mevkiinde, saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ GÜVENLİK SORUNU

Edinilen bilgilere göre, karayolları tarafından sürdürülen yol çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten akıyordu. Bu sırada, önündeki aracı sollamak isteyen 15 KG 825 plakalı transit, karşı yönden gelen 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta büyük hasar meydana geldi.

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, hafif ticari araçta bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, ayrıca 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.