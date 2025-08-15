Burdur’da Kaza, İki Araç Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

Burdur’da meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada 38 yaşındaki Emine Gürel ile 62 yaşındaki kayınpederi Rıza Gürel yaşamını yitirdi. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında, yol yapım çalışmaları sebebiyle tek şeride düşen Burdur- Fethiye kara yolunun Kuş Gözlem Evi civarında gerçekleşti. Hafif ticari aracı kullanan Emine Gürel ile 60 yaşındaki sürücü Şerafettin Y.’nin yönettiği kapalı kasa minibüs çarpıştı.

KAZA YERİNDE YARDIM SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla birlikte kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emine Gürel, aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kayınpeder Rıza Gürel ve kayınvalidesi Armağan Gürel ile diğer sürücüler Şerafettin Y., 10 yaşındaki Enes Kılıç ve kimliği henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ne yazık ki, Rıza Gürel de hastanede kurtarılamadı. Ayrıca, Armağan Gürel’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.