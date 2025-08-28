Haberler

Burdur’da Kaza Sonucu 1 Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Burdur’da bir tarım aracı ile iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. R.A. yönetimindeki tarım aracı, Bülent Ecevit Bulvarı’nda A.B.’nin kullandığı 15 DJ 253 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın sonuçları ağır oldu.

Çarpışma sonrası devrilen tarım aracına, arkadan gelen S.B.’nin kullandığı 06 DMV 897 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar şok halinde durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Kaza yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza sonucunda sürücü R.A’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

