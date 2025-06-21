Burdur’da Kaza, Sürücü Takla Attı

KAZA VE GÜVENLİK EKİPLERİ İNTERVENZİYOR

Burdur’da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza, Antalya – Burdur Karayolu’nun Boğazköy mevkiinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 07 AAE plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle refüje çarparak takla attı.

SAVCILARDAN GELEN İHBAR VE YARDIM GÖREVLİLERİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalar başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı sürücü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.