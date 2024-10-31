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Burdur’da Kiracı Ölü Bulundu, İnceleme Başlatıldı

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TELEFONLA ULAŞILAMAYAN YUSUF OCAK’IN ACILI SONU

Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi’nde yalnız yaşayan Yusuf Ocak’a son iki gündür telefonla ulaşamayan ev sahibi Osman Ö., kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAPIDAN GİRİŞ OLAYI KOLAYLAŞTIRDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Yusuf Ocak’ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan muayenede, Ocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ocak’ın cesedi, daha sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

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