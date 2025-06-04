Burdur’da Mayıs Ayında Toplantı Yapıldı. Vali Bilgihan, Olay Sayısını Açıkladı. 7 Bin 758 Personel Görev Alacak. Uyuşturucuda 8 Tutuklama Gerçekleşti. Düzensiz Göçmenler Tespit Edildi. Bayram İçin 7 Bin 758 Görevli Olacak

GENEL GÜVENLİK TOPLANTISI

Burdur’da Mayıs ayı genel güvenlik toplantısı, Vali Tülay Baydar Bilgihan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Bilgihan, 2025 yılı Mayıs ayında il genelinde toplam 1.057 olayın yaşandığını belirtti. Bayram öncesinde 7.758 personelin göreve çıkacağını söyleyen Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 18 bini aşkın çağrının yarısının gereksiz olduğunu ifade ederek, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Terörle mücadele çerçevesinde FETÖ’ye yönelik 1, DEAŞ’a yönelik ise 2 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 3 şüpheli için işlem yapıldı. Asayiş olaylarında 2025 yılı Mayıs ayında kişilere karşı meydana gelen 282 olayda cinsel saldırı suçlarında yüzde 25, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 6 azalma kaydedildi. Mal varlığına karşı yaşanan 44 olaydan oluşan durumlarda otodan hırsızlıkta yüzde 100, evden hırsızlıkta yüzde 60, yağma suçlarında ise yüzde 25 düşüş sağlandı ve tüm olaylar çözüme kavuşturuldu.

RUHSATSIZ SİLAHLARA GEÇİT YOK

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 10 tabanca ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 22 silah ele geçirildi ve bu olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise Mayıs ayında 46 olay meydana geldi; bunlardan 15’i uyuşturucu imal ve ticareti, 31’i ise kullanma ve diğer suçlardan oluştu. Yapılan operasyonlarla toplam 33 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüpheli tutuklandı.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK DENETİMLERİ

Mayıs ayı içerisinde yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, asayiş suçlarına dair 3, terör suçlarına ilişkin 2, siber suçlarla ilgili 13 ve narkotik suçlarına dair 1 sosyal medya hesabı tespit edildi ve bu hesaplarla ilgili işlemler başlatıldı. Ayrıca, trafik denetimlerinde toplam 109.989 araç ve sürücü sorgulanırken, trafik yönünden kusurlu bulunan 8.813 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Burdur’da yasal ikamet hakkı bulunan 10.105 yabancı bulunurken, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 260 yabancıya kimlik kontrolü yapıldı. Kontroller sonucunda 50 kişinin düzensiz göçmen olarak belirlendiği tespit edildi. Ayrıca, illegal yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 45 yabancı, sınır dışı işlemleri tamamlanarak geçici barınma merkezlerine sevk edildi.

112 ACİL HATTI VE BAYRAM TEDBİRLERİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne Mayıs ayında yapılan toplam 18.017 çağrının 9.209’unun acil veya hayati önem arz eden, 8.808’inin ise farklı konularda hizmet talepleri olduğu belirlendi. Vatandaşlardan 112 hattını gereksiz meşgul etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Vali Bilgihan, bu durumun “gerçek ihtiyacı olan hastaların çağrıya ulaşamaması gibi hayati sonuçlar doğurabileceğini” dile getirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı için alınan tedbirler arasında 2.206 ekip ve 4.979 personelin Emniyet Müdürlüğü, 818 tim ve 2.779 personelin Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirileceği belirtildi. Toplamda bayram süresince 7.758 personelin sahada olacağı belirtildi.