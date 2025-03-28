Burdur’da Memur Cinsel Taciz İddiasıyla Açığa Alındı

İDDİALARA GÖRE CİNSEL TACİZ ETTİ

Burdur’da bir ilkokulda görevli memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla açığa alındı. Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan olay, ailelerin yapılması gereken şikayetleri sonrasında gündeme geldi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Memur M.Ç., ailelerin başvurusu üzerine gözaltına alındı. Sorgulama sürecinin ardından savcılığa sevk edilen M.Ç., tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Ancak hakim, M.Ç. hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, idari bir soruşturma başlattı ve M.Ç.’yi açığa aldı. Yaşanan bu olay, okulda ve çevresinde büyük bir tedirginliğe yol açtı.