Burdur’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA VE YARALILAR

Burdur’da kontrolden çıkan bir motosikletin kaldırımdaki trafik levhasına çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite yönünde şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmet C.E. (19) yönetimindeki ADA 229 plakalı motosiklet, Manastır Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 100 metre sonrasında sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet C.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Berk C. (19) şarampole savruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri Berk C.’nin kopan bacağını olay yerinin yakınındaki arazide bularak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berk C., buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Mehmet C.E.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.