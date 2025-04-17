Burdur’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA SAATİ VE YERİ

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Özgür Mahallesi Hakpazarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olayla ilgili aldığı bilgilere göre, Hüseyin S. yönetimindeki 34 HP 5135 plakalı Citroen marka otomobil, sola dönmek istemesiyle, aynı yönde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki 15 ABJ 112 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek hızla yardım çağrısında bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirmek üzere yaralı sürücüye yöneldi. Yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, otomobil sürücüsü Hüseyin S., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatıldı.