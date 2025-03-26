Burdur’da Operasyon: 29 Gözaltı, 3 Tutuklama

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Burdur’da gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 29 kişi gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve çevresinde 1-24 Mart tarihleri arasında kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele amacıyla 17 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operesyonlar sonucunda, 29 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sırasında ele geçirilen bazı malzemeler arasında 2 dedektör, 18 adet çeşitli kazı malzemesi, 69 gram bonzai, 4 adet kullanma aparatı, 6 kilogram çay, 71 bin 85 adet makaron, 10 elektronik sigara ve 9 kilogram nargile tütünü yer aldı. Ayrıca, 14 kilogram tütün ile birlikte çeşitli elektronik sigara likitleri de bulunarak muhafaza altına alındı.