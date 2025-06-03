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Burdur’da Otomobil Çarpması, Sürücü Yaralı

OTOMOBİL KAZASI VE YARALANMA

Burdur’da gerçekleşen bir kazada, refüje çarparak ardından bir çekicinin dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kübra A. tarafından kullanılan 15 ADU 219 plakalı otomobil, Burdur – Isparta kara yolu NATO Kavşağı’nda refüjdeki bordür taşına çarptıktan sonra, Süleyman A. (60) tarafından yönetilen 15 EA 820 plakalı çekicinin dorsesine çarptı.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yandan, çarpışmanın etkisiyle yanan aracın itfaiye ekibi tarafından söndürülmesi sonrasında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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