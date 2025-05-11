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Burdur’da Otomobil, Motosiklet Çarpıştı

KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBEDEN BİR KİŞİ

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Nilgün C. (52) yönetimindeki 34 FCB 054 plakalı otomobil, Burdur-Yeşilova kara yolunun Bahçelievler Mahallesi’nde Kıvanç Kadir Y. (22) tarafından kullanılan 48 ASR 477 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Kıvanç Kadir Y’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvanç Kadir Y, kurtarılamadı.

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