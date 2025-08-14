Burdur’da Otomobil Takla Attı, Yaralılar Var

KAZA SAATLERİ

Burdur’da gece saatlerinde, çevre yolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla atarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçtan 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 01.00 civarında Burdur merkez Bozkurt Mahallesi NATO Çevre yolu üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Isparta istikametinden Burdur yönüne giden Burak Ö. idaresindeki 15 ABB 014 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Burak Ö. ile yolcular Oğuzhan U., Halil S. ve Sadi E. C. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinden çıkardıkları yaralıların sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılmalarını sağladı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.