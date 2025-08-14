Burdur’da Otomobil Traktörle Çarpıştı

KAZA ANINI OLUŞTURAN ÇARPICI DETAYLAR
Burdur’da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ve traktör çarpıştı. Olayda 3’ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (30) yönetimindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde, Mustafa A. (45) idaresindeki traktörle çarpışma yaşamış durumda.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan kişiler arasında sürücülerle beraber otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) bulunuyor. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı.