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Burdur’da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

OLAYIN TANIMI

Burdur’da sola dönmek isteyen bir otomobil ile arkasında seyreden motosikletin çarpışması sonucu bir motokurye yaralanma yaşadı. Kaza, saat 14.40 civarında Burç Mahallesi’nde, Namık Kemal Caddesi ile Eli Açık Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veli B. (40) yönetimindeki 03 AGG 644 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Eli Açık Sokak’a dönmek istediği sırada, aynı cadde üzerinde arkasında ilerleyen Yusuf Ö. yönetimindeki 07 BNJ 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen motokurye yaralandı.

ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

Kazanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte motokuryeye ilk müdahale yapıldı. Ardından Yusuf Ö., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne taşındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, olayın nedenini ve kusurlu tarafı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi, sürücülerin daha dikkatli olması gereken bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

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