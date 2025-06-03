Burdur’da Otomobil Yangına Neden Oldu

Burdur’da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarparak ilerideki tırın dorsesine çarptı ve alev aldı. Ağır yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza, sabah saat 05.40 sıralarında Burdur-Isparta karayolu üzerindeki Şirinevler Mahallesi NATO Kavşağı’nda gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ

Alınan bilgilere göre, Isparta istikametinden Antalya kavşağı yönüne giden Kübra A. (21) yönetimindeki 15 ADU 219 plakalı Opel marka otomobil, NATO Kavşağı’na yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak önce refüj taşlarına, ardından ise önünde seyreden Süleyman A. (60) yönetimindeki 15 EA 820 plakalı tırın 15 PE 996 plakalı dorsesine çarptı. Çarpma sonrasında otomobil alev alırken, sürücü Kübra A. ağır yaralandı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmaya çalışarak yardım etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Kübra A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kübra A.’nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi.