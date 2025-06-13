Burdur’da Özge Bedir’in öldürülmesi

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’da 35 yaşındaki kadının kapı önünde yaşanan tartışma sonrasında bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayda tutuklananlar arasında, ölen kadın Özge Bedir’in eşi Adnan B. de var. Olayın ardından 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. 10 Haziran akşamı saat 21.00 sularında, Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşen olayda, Seray Ö. adlı 25 yaşındaki kadın, Tülay A. isimli kız arkadaşıyla birlikte Adnan B.’nin evine gitti. Seray Ö. dışarıda beklerken, Tülay A. birinci kattaki daireye çıkarak, Özge Bedir ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Tülay A., Özge Bedir’i boğazından ve karnından bıçakladı. Olay sonrası iki şüpheli kaçtı. Bir süre sonra, Seray Ö. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında Özge Bedir evin koridorunda yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri, Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Bedir’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, Tülay A. ve Seray Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan Tülay A., hastaneye kaldırıldı. Özge Bedir’in eşi Adnan B., eşinin ölüm haberini aldıktan sonra baygınlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bedir’in iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

TÜLAY A.’NIN İFADESİ

Gözaltına alınan Tülay A., emniyetteki ifadesinde, “Özge Bedir, bizi konuşmak için eve çağırdı. Seray dışarıda bekliyordu. Kapıda konuşurken, Bedir beni içeri çekti ve kapıyı kapattı. Sonra hakaret edip, mutfaktan bıçak alarak saldırdı” dedi. Tülay A., boğuşma sırasında bıçağı elinden alıp, Özge Bedir’i bıçakladığını öne sürdü. Seray Ö. ve Tülay A.’nın ifadelerinin ardından Adnan B. ile V. Ö. isimli bir kişi daha ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın arka planında, geçmişte Adnan B. ile Seray Ö. arasında yaşanan bir gönül ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Bu ilişki nedeniyle Adnan B., Seray Ö. ve Tülay A.’yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikayet edilmiş ve tutuklanmıştı.

CENAZE VE ADLİ SÜREÇ

İki çocuk annesi Özge Bedir’in cenazesi yapılan otopsisinin ardından, yakınları tarafından morgdan alınarak Sultandere Mezarlığı’na defnedildi. Tülay A., Seray Ö., V. Ö. ve Adnan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V. Ö. serbest kalırken, Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.