Burdur’da Tartışma, Kadın Öldü. Şüpheliler Yakalandı. Olayın Soruşturması Başlatıldı

Olayın Detayları

Burdur’da yaşanan trajik bir olayda, iki genç kızın evine gittikleri kadınla yaşadığı tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Olay sonucu 35 yaşındaki kadın, boğazı ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olay, merkez Bağlar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti.

Şüpheli Kızların Evi Ziyareti

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Seray Ö. ve arkadaşları Tülay A., daha önce mahkemelik oldukları 35 yaşındaki Adnan B.’nin evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmandaki daireye çıkarak Adnan B.’nin eşi Özge Bedir ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşerek Tülay A.’nın, Özge Bedir’i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklamasıyla sonuçlandı.

Olay Yerine Müdahale

Yaşanan arbede sonrası iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında, Özge Bedir evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.’yü, Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenaze ve Yasal Süreç

Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı. Özge Bedir’in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Eşinin ölüm haberini alan Adnan B., evdeki çalışmalar tamamlanırken, polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.’nin tedavisi sürerken, olay yerinde Bedir’in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir’in 2 aylık ve 5 yaşında iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.