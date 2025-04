Burdur’da Trafik Kazası, 1 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Burdur’da yaşanan trajik bir kaza sonucunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ünal Demir (68) yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı. Olay, dün saat 19.00 civarında Burdur-Yazıköy Karayolu’nda meydana geldi. Ramazan C. yönetimindeki 15 HC 393 plakalı araç ile Ünal Demir’in kullandığı 15 DN 688 plakalı otomobil arasında çarpışma gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma timleri gönderildi. Yaralananlar arasında sürücüler Ünal Demir ile Ramazan C., ayrıca Ramazan C’nin eşi Makbule C., oğlu Hakkı C. ve kızı Defne C. bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Kaza sonrası otomobillerde meydana gelen yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yaralılardan Ünal Demir hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu tür olayların önlenmesi, trafik güvenliği açısından büyük bir gerektir.