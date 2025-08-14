Burdur’da Traktör ile Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI
Burdur’da bir otomobilin traktörle çarpması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (30) yönetimindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde Mustafa A. (45) idaresindeki traktörle çarpıştı.
KAZADA YARALANANLAR
Meydana gelen kazada, sürücüler dışında otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralar aldı. Olay yerine yapılan ihbar doğrultusunda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili gerekli incelemeler devam ediyor.