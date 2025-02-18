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Burdur’da Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

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BURDUR’DA TRAKTÖR KAZASI

Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana gelen bir olayda, traktörüyle Ukrayna vatandaşı D.O.’ya ait tarlayı düzeltmeye çalışan Şeref Deniz, yokuş aşağı kayarak devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 61 yaşındaki Deniz’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından, Deniz’in cenazesi autopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca, kazaya tanıklık eden tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

OLAY ANINI KAYDETTİ

Kaza öncesinde tarlasının düzeltme çalışmasını kaydetmek amacıyla cep telefonuyla video çekmeye başlayan tarla sahibi D.O., “Sizinle bir video paylaşmak istiyorum” diyerek kazayı tesadüfen kayıt altına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, traktörün aniden kayarak takla attığı ve Şeref Deniz’in traktörün camından aşağı düştüğü açıkça görülüyor.

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