Burdur’da Traktör Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA TERS YÖNDE İLERLEYEN TRAKTÖR

Burdur’un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı mevkiinde, ters yönde giden bir traktör ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı. Traktör sürücüsünün alkol durumu ile ilgili otopsi yapıldığı bildirildi. Kaza, saat 00.50 sıralarında yaşandı.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Burdur’dan Antalya yönüne ilerleyen Murat E. (53) kontrolündeki 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil, Kızılkaya Kavşağı’ndan ters şeride giren Süleyman D. (56) yönetimindeki 34 TB 5343 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın sonucunda otomobilin sürücüsü Murat E. ile yolcu Aslıhan E. (49) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi, ardından itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Traktör sürücüsü Süleyman D.’nin yapılan alkol testinde 2.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Süleyman D.’yi ifadesi alınması amacıyla karakola götürdü. Çarpışmaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, hastanede tedavi altında olan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak incelemeler devam ediyor.