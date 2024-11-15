Burdur’da Üç Araç Kaza Yaptı

TRAFİK KAZASI OLDU

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Olayda iki kişi yaralandı. Kazanın başlangıcı, Mücahit Hasan A.’nın kullanmakta olduğu 06 BKN 108 plakalı aracın, trafik sıkışıklığı nedeniyle yolun açılmasını bekleyen Salih K.’nın sürücülüğünü yaptığı 15 AH 234 plakalı ticari araca çarpmasıyla gerçekleşti.

KAZA SONRASI DURUM

Kaza sonrasında aynı istikametten gelen İbrahim C., yönetimindeki 15 ACJ 574 plakalı hayvan taşıyan kamyonetle önde kaza yapan araca çarptı. Olay sonucunda otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ve yanındaki yolcu Emirhan S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.