More
Gündem

Burdur’da Üç Araç Kaza Yaptı

burdur-da-uc-arac-kaza-yapti

TRAFİK KAZASI OLDU

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Olayda iki kişi yaralandı. Kazanın başlangıcı, Mücahit Hasan A.’nın kullanmakta olduğu 06 BKN 108 plakalı aracın, trafik sıkışıklığı nedeniyle yolun açılmasını bekleyen Salih K.’nın sürücülüğünü yaptığı 15 AH 234 plakalı ticari araca çarpmasıyla gerçekleşti.

KAZA SONRASI DURUM

Kaza sonrasında aynı istikametten gelen İbrahim C., yönetimindeki 15 ACJ 574 plakalı hayvan taşıyan kamyonetle önde kaza yapan araca çarptı. Olay sonucunda otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ve yanındaki yolcu Emirhan S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Flaş

Elektrikli Araçların Petrol Talebine Etkisi

IEA Başkanı Birol, elektrikli araçların yaygınlaşması ve Çin'deki ekonomik yavaşlama nedeniyle petrol talebinin azaldığını açıkladı.
Gündem

2024’te 31 Şirket Halka Arz Yaptı

2024 yılında 31 şirket, halka arz aracılığıyla 56 milyar lira kaynak sağladı. Borsa toplam şirket değeri ise 12,2 trilyon lira olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.